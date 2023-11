Valentino Rossi correrà il Mondiale WEC 2024 con la Bmw

Rossi al debutto nella 24 ore di Le Mans

La notizia arriva dopo il test svolto dal "Dottore" in Bahrein al volante della LMP2 della squadra di Vincent Vosse, campione di categoria con Kubica/Deletraz/Andrade proprio al termine della 8 ore di Sakhir. Per il 44enne di Tavullia il Fia WEC rappresenta la grande possibilità di esporsi in un teatro mondiale, portando con sé l’esperienza accumulata nelle gare del Fanatec GT World Challenge Europe sempre con il binomio Bmw-Team WRT, con il quale ha vinto la seconda gara di Misano. Un feeling, quello tra Rossi e le auto, in costante crescita, ora pronto a fare lo step decisivo nel campionato a ruote coperte più importante al mondo.