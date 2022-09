Il battesimo di Giulietta, figlia di Valentino Rossi

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno battezzato la piccola Giulietta , la figlia nata lo scorso 4 marzo. Prima la cerimonia in chiesa, poi la festa con parenti e amici al Castello di Granarola, nelle Marche. Come documentato dai post pubblicati dalla modella, la giornata è stata all'insegna della tenerezza, con palloncini e orsetti di peluche a decorare alcune parti della location. L'allestimento è stato curato dall'organizzatrice di eventi Giorgia Farina, che ha realizzato archi di palloncini bianchi e rosa antico all'ingresso del Castello. All'aperto era presente una zona per il rinfresco, con una tavola di dolci, pasticcini, bevande e la torta a tre piani decorata con alcuni orsetti. Una festa country chic, con teli stesi a terra e cuscini con orsetti decorati su cui troneggiava la scritta “Giulietta”. Una giornata speciale, che i due genitori hanno trascorso insieme ai parenti e agli amici più cari. Tra i volti noti presenti anche il pilota Luca Marini (il padrino) e Cesare Cremonini , che per l'occasione si è divertito a cantare e soprattutto a “far cantare” alcuni piccoli invitati. Mamma Francesca Sofia Novello ha scelto per l'evento un long dress panna con spacco laterale, mentre papà Valentino Rossi ha preferito un outfit più informale: pantaloni marroni, maglietta bianca e camicia aperta a fantasia.

Al momento non si parla ancora di matrimonio fra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. “Tutti mi chiedono quando ci sposiamo. Non so cosa rispondere” aveva dichiarato la modella nel 2021, negli studi di Verissimo. “Il gossip avrebbe parlato anche senza anello! Si tratta solo di un anello, che può avere un milione di significati. Infatti, è un semplice regalo, non c’entra niente col matrimonio” aveva spiegato lei, giustificando la presenza di un prezioso anello. La coppia, insieme da quattro anni, al momento non prevede quindi di sposarsi. “Non c’è nessun matrimonio in vista, che io sappia! Sicuramente è una storia importante e credo che sia l’uomo della mia vita – ha continuato a raccontare la modella 28enne - Ma non vedo il matrimonio come una conditio sine qua non. Se capita bene, sennò ci amiamo uguale, non serve una fede al dito”.