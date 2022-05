14/14 KikaPress/Instagram

GEORGINA RODRIGUEZ - La showgirl e il calciatore Cristiano Ronaldo erano in attesa di due gemelli, ma il 18 aprile hanno annunciato che durante il parto il maschietto non ce l’ha fatta. Il dolore per il lutto è stato enorme ma la famiglia nei giorni seguenti ha postato alcune foto per comunicare anche la gioia per la nascita della bimba (di cui non si sa ancora il nome)

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: "Il vostro supporto è davvero importante"