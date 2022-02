Barra e Santamaria annunciano la nascita di Atena

A dare l’annuncio dell’arrivo di Atena Santamaria, sono stati proprio la mamma e il papà della piccola che sui social hanno condiviso un scatto in cui la manina della neonata si stringe forte a quella dei genitori. Una nascita molto attesa dalla giornalista, tanto quanto dal marito attore visto che, poco meno di tre anni fa, la coppia ha perso il figlio atteso a causa di un aborto. “È nata la nostra Atena. Mamma e papà innamorati”, scrive Barra che, dal letto di ospedale non manca di creare Instagram Stories per i fan in cui racconta il significato che si cela dietro il nome scelto per la figlioletta e sul parto. “Ecco il perché del nome” ha scritto Barra accanto alla fotografia di un fiocco rosa, “Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”. Notizia cui aggiunge indiscrezioni sul parto che l’hanno vista dare alla luce la sua quarta figlia: “12 ore di contrazioni + parto cesareo + parto anticipato, felicità alle stelle. Per ora fanno ancora effetto gli antidolorifici, quindi approfitto per ringraziarvi tutti dell’immenso e sincero affetto che ci siete dimostrando”.