Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno per diventare genitori, a confermare la lieta notizia è la giornalista stessa attraverso i suoi canali social ufficiali: "Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!" La conduttrice aspetta un figlio da suo marito Claudio Santamaria, sposato nel 2017, e non contiene la gioia che ha deciso di condividere con i suoi innumerevoli fan e follower che quotidianamente la seguono su Instagram. Parole tenere che trasmettono tutta la magia e l'emozione di un momento così importante e significativo per la coppia, "la somma dei nostri giorni felici", per citare il post a commento della foto che ritrae la futura mamma in uno scatto al tramonto. La forma arrotondata del pancino insomma non è il frutto "di chi mangia solo panzerotti".



La famiglia si allarga, per Francesca Barra si tratta del quarto figlio, dopo Emma, Renato e Greta nati dal primo matrimonio con l'ex marito Marcello Molfino. Mentre per l'attore si tratta del secondo erede, Santamaria ha infatti già una figlia, Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi. Auguri e congratulazione alla mamma e al papà tra gli ospiti attesi alla 78esima edizione del Festival di Venezia, protagonista di "Freaks Out" di Gabriele Mainetti.

