Stories, ospite Claudio Santamaria. Venerdì 21 gennaio su Sky Tg24

Un lungo viaggio sulle strade dell'amore, quello per la sua famiglia, per il cinema e per la musica. Dai ricordi di bambino alla vita da padre. Nella nuova puntata del ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo l'attore, tra i protagonisti del crime drama Christian (dal 28 gennaio su Sky e in streaming su NOW), si racconta al vicedirettore Omar Schillaci