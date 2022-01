La serie in sei episodi, prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, sarà in onda dal 28 gennaio su Sky e NOW. Diretta da Stefano Lodovichi – anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi, è un supernatural - crime drama. Nel cast: Silvia D’Amico , Giordano De Plano , Antonio Bannò , Francesco Colella , Gabriel Montesi, Lina Sastri e Claudio Santamaria

Christian (Canneseries, la serie tv Sky Original Christian vince il premio per Best Music), una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, arriverà il 28 gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW.



Commissionata da Sky Studios per l’Italia, Christian (LE FOTO DEL CAST) è un supernatural – crime drama con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman) protagonista nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli. Una serie Sky Original in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi (Il cacciatore, In fondo al bosco) - anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi, creata da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

il cast

Accanto a Edoardo Pesce nel cast: Silvia D’Amico (Non essere cattivo, The place, Hotel Gagarin) nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Giordano De Plano (Padrenostro, La terra dell’abbastanza, Paz!) è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia; Antonio Bannò (Romulus, Suburra – La serie) nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian; Francesco Colella (Padrenostro, Piuma, ZeroZeroZero) interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quelli che ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Gabriel Montesi (Favolacce, Romulus, Speravo de morì prima), che interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; Lina Sastri (Napoli Velata, Passione, Ecce Bombo) in quelli di Italia, la madre di Christian. E con il vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot), che in Christian interpreterà Matteo, un postulatore del Vaticano all’ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.