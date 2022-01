Christian, Edoardo Pesce racconta il suo personaggio. VIDEO

Un picchiatore senza particolari ambizioni che si ritrova all'improvviso con le stimmate alle mani. Ecco chi è il protagonista della nuova serie Sky Original in onda e in streaming su NOW dal 28 gennaio

Un criminale con le stimmate. Questo è Christian, protagonista dell’omonima serie Sky Original in sei episodi che debutterà su Sky e in streaming su NOW il 28 gennaio. A interpretarlo è Edoardo Pesce, all’esordio di un ruolo così importante: “È la prima volta che faccio il protagonista di una serie, e ho scoperto che è un po’ un altro lavoro”, racconta l’attore nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

Il feeling tra attore e personaggio

Tra Pesce e Christian, il feeling è stato immediato: “Mi ci sono subito affezionato”, racconta l’attore spiegando che il personaggio ha “corde anche un po’ mie”. In comune, tra i due, la provenienza dalla periferia: “Ci ho visto una potenzialità positiva, un personaggio che potevo giocare bene”.

"Un personaggio che sta al confine"

Anche il regista Stefano Lodovichi parla di Christian dipingendolo come un personaggio “folkloristico”, un personaggio “che sta al confine”. Al confine tra bene e male, tra ordinario e straordinario. Un picchiatore ma anche “una persona normale”, senza particolari ambizioni di scalata nelle gerarchie criminali della sua famiglia, che all’improvviso si ritrova con un dono che non aveva chiesto, con le stimmate alle mani e la capacità di compiere miracoli, costretto, dunque, a uscire da quella normalità in cui si era rifugiato.