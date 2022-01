Christian, Claudio Santamaria racconta il personaggio di Matteo. VIDEO

Un uomo miracolato in cerca di Dio e dei suoi segni. L'attore parla del ruolo che interpreta nella nuova serie tv, su Sky e NOW a partire dal 28 gennaio. E del rapporto tra il suo personaggio e il protagonista interpretato da Edoardo Pesce

Claudio Santamaria è Matteo in Christian, la nuova serie tv su Sky e in streaming su NOW dal 28 gennaio. Un personaggio complesso e profondo, “pieno di conflitti”, come lo descrive l’attore che lo interpreta nel video che potete vedere in alto su questa pagina. Matteo è un postulatore che lavora per il Vaticano e ha il compito di certificare se un miracolo sia davvero un miracolo o una truffa. È lui stesso un ex miracolato e si ritrova a indagare sulle stimmate comparse sulle mani del protagonista della serie, interpretato da Edoardo Pesce.



Come Salieri e Mozart

“L’idea che mi sono fatto rispetto a questo rapporto tra Matteo e Christian – spiega Santamaria - è un po’ quello che conosciamo di Salieri con Mozart. Lui che cerca il dono di Dio, il tocco, che è costretto a osservarlo in una scimmia rumorosa e fastidiosa come Mozart. Stessa cosa quando Matteo vede Christian per la prima volta, dice: secondo te Il Signore sceglierebbe uno come te?”. E la dinamica tra i due personaggi sarà centrale in tutta la serie.



Il figlio malato e la ricerca di Dio

La ricerca di Christian, quella di Dio e del miracolo, diventa qualcosa di personale dal momento che ha un figlio di 10 anni che sta perdendo la vista per via di una malattia degenerativa e che auspica un miracolo esattamente come quello che è capitato a lui.