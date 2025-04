Sfera Ebbasta in concerto a Milano, la possibile scaletta

Prosegue il tour nei palazzetti di Sfera Ebbasta.

Cominciato a Padova con la data zero dello scorso 1 marzo, il tour ha già toccato Roma, Bologna e Torino. Dal 4 all'8 aprile, l'appuntamento è all'Unipol Forum di Assago.

Sfera Ebbasta in tour

Insieme a Sfera Ebbasta sul palco ci saranno otto ballerini. E, dietro di loro, un leadwall largo 24 metri. In scaletta, immancabili hit come Panette e Ricchi x sempre, ma anche canzoni recenti come G63 e 15 piani, parte dell'ultimo disco X2VR.