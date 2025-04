La Russia bandisce la Elton John Aids Foundation

La procura generale russa bolla come "indesiderata" la fondazione, accusandola di promuovere "relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere"

La Elton John Aids Foundation è "indesiderata" in Russia. Ad affermarlo è la procura generale del Paese di Vladimir Putin, che accusa la fondazione di promuovere "relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere", al contrario della Russia, che sostiene e incentiva, invece, a livello legislativo i "valori tradizionali" e ha bollato come "estremista" il movimento Lgbt.