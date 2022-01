Christian, alla scoperta dei personaggi della serie tv Sky. VIDEO

Dal protagonista interpretato da Edoardo Pesce a Matteo, che ha il volto di Claudio Santamaria. Ecco una carrellata dei personaggi che troverete nella nuova serie tv di Sky Condividi

“Tenero, salvifico, un po’ stupido”. Così Edoardo Pesce descrive Christian, il protagonista dell’omonima serie tv Sky Original che debutterà su Sky e in streaming su NOW dal 28 gennaio. Tre aggettivi per ogni personaggio, è il gioco a cui si sono prestati gli attori del cast: oltre a Pesce, Silvia D’Amico (Rachele); Claudio Santamaria (Matteo); Francesco Colella (Tomei); Lina Sastri (Italia); Giordano De Plano (Lino); Antonio Bannò (Davide). Il risultato potete vederlo nel video in alto su questa pagina.

Il team di Christian approfondimento Christian: trama, trailer, cast. Tutto quello che c'è da sapere Christian è una serie in sei episodi prodotta da Sky e Lucky Red in collaborazione con New Connect, un supernatural crime drama con protagonista un criminale galoppino di un boss della mala locale che all’improvviso si ritrova con le stimmate alle mani e inaspettati poteri mistici. Con Stefano Lodovichi (Il cacciatore, In fondo al bosco) - anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi alla regia, Christian è creata da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.