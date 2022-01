La serie in sei episodi, prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, sarà in onda dal 28 gennaio su Sky e NOW. Diretta da Stefano Lodovichi – anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi, è un supernatural - crime drama. Nel cast: Silvia D’Amico , Giordano De Plano , Antonio Bannò , Francesco Colella , Gabriel Montesi, Lina Sastri e Claudio Santamaria

Accanto a Edoardo Pesce nel cast: Silvia D’Amico (Non essere cattivo, The place, Hotel Gagarin) nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Giordano De Plano (Padrenostro, La terra dell’abbastanza, Paz!) è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia; Antonio Bannò (Romulus, Suburra – La serie) nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian; Francesco Colella (Padrenostro, Piuma, ZeroZeroZero) interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quelli che ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Gabriel Montesi (Favolacce, Romulus, Speravo de morì prima), che interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; Lina Sastri (Napoli Velata, Passione, Ecce Bombo) in quelli di Italia, la madre di Christian. E con il vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot), che in Christian interpreterà Matteo, un postulatore del Vaticano all’ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.

Commissionata da Sky Studios per l’Italia, Christian ( LE FOTO DEL CAST ) è un supernatural – crime drama con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman) protagonista nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli. Selezionata in concorso al CanneSeries, vetrina fra le più importanti e prestigiose per le serie TV a livello internazionale, dove ha vinto il premio a Giorgio Giampà per le musiche originali, la serie è creata da Valerio Cilio, Roberto “Saku” Cinardi e Enrico Audenino, da un’idea di Roberto “Saku” Cinardi, e liberamente ispirata a Stigmate, la graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti edita da Logos Edizioni. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Christian ( Canneseries, la serie tv Sky Original Christian vince il premio per Best Music ) , una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, arriverà il 28 gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW.

Intanto la vita di Christian viene stravolta nel giro di pochi decisivi giorni in cui è costretto a prendere consapevolezza di sé e del proprio incredibile potere, che gli permette di compiere molti altri miracoli sulle persone che gli sono intorno, ma soprattutto sulla moglie di Lino, in coma da anni. Ed è proprio il risveglio prodigioso della moglie che costringe però Lino a prendere atto della pericolosità e del richiamo sovversivo del crescente potere di Christian, al punto da decidere di ucciderlo. Così, mentre si consuma lo scontro tra il boss e colui che molti ormai acclamano come “salvatore”, Matteo indaga su Christian con la speranza di avere risposte sul proprio passato che lo tormenta e fa la conoscenza di Padre Klaus, un inquietante sacerdote che nasconde troppi segreti, arrivando troppo vicino ad una verità che potrebbe sconvolgere la sua vita e quella del mondo intero.

Misterioso e senza età, il Biondo si muove nello spazio e nel tempo delle vite dei protagonisti, sfiorandoli e modificando il corso delle loro vite. Alcuni, come Matteo, vivono nell’ossessione del ricordo di quell’incontro. Altri dedicano la vita a cercarlo e combatterlo. Altri ancora, come Christian, hanno l’occasione di incontrarlo e decidere se lasciarsi guidare o meno. Scoprire e comprendere i piani del Biondo, per tutti, è la missione più difficile.

Cinico e silenzioso, Tomei ha circa cinquant’anni ed è il medico della Città-Palazzo. In fuga dal proprio passato, Tomei ha preso accordi con Lino per mascherare la sua attività medica clandestina dietro le innocue sembianze di un ambulatorio di veterinaria. Tra occultamenti di cadaveri e contrabbando di animali esotici, l’incontro con il potere di Christian gli restituisce, per un istante, la scintilla della curiosità scientifica e umana, ormai sepolta sotto anni di solitudine.

Davide ha una ventina d’anni ed è il figlio di Lino. Intelligente come il padre ma, purtroppo per lui, di animo più gentile, nutre l’aspirazione di emularne la carriera. Christian è il suo migliore amico ed il suo braccio destro nella gestione degli affari di Lino. La comparsa dei poteri non compromette il loro rapporto, almeno fino a quando Davide non inizia a sentirsi minacciato nella successione al regno di Lino e compie scelte personali che rischiano di presentargli un conto salato.

Italia ha circa settant’anni e da molti di questi è malata di Alzheimer. Vive in casa con Christian, che si prende cura di lei con dedizione, e occupa il tempo andando in chiesa ogni giorno. In passato Italia ha avuto un cuore grande e si è sempre dimostrata pronta ad accogliere, aiutare e comprendere. Un miracoloso risveglio le dà però la possibilità di aprire finalmente gli occhi e mettere in guardia suo figlio dai nemici più insidiosi.

Lino ha una cinquantina d’anni ed è il boss della Città-Palazzo. Elegante, autoritario e spietato, non si fa scrupoli ad affermare continuamente il suo potere con astuzia e violenza. Forse perché quel potere se l’è dovuto guadagnare per tutta la vita, ad un costo molto alto. La rivelazione del misterioso potere di Christian mette in crisi il suo equilibrio, costringendolo nuovamente a combattere per tutto ciò che ha, dentro e fuori casa.

Rachele ha una trentina d’anni ed è una tossica dal passato doloroso che ormai non si fa tanti problemi a prostituirsi per una dose. Quando Christian la resuscita miracolosamente da un’overdose fatale, la sua vita cambia radicalmente e lei inizia a lottare per una vita migliore e più pulita, sempre al fianco di Christian. Ma la cattiveria del mondo in cui vive e l’insondabilità del mistero di Christian non le rendono le cose facili.

Per noi Christian rappresenta un punto di svolta nel percorso produttivo intrapreso ormai da molti anni. Quando ci è stata raccontata l’idea iniziale abbiamo deciso immediatamente di procedere allo sviluppo, perché abbiamo pensato che le peculiarità della serie avessero la possibilità di emergere in un contesto internazionale, cosa che poi è accaduta visto che è stata selezionata per il concorso di CanneSeries, una delle più prestigiose vetrine internazionali di serie tv. La squadra creativa guidata da Stefano Lodovichi – regista con cui stiamo collaborando da tempo con straordinari risultati - ci ha trasportato in un mondo nuovo, dove il crime si mescola con il sovrannaturale, dando vita a una storia moderna che riesce a muoversi tra linguaggio televisivo e quello cinematografico.

E soprattutto è bello avere tra le mani qualcosa di spiazzante, di diverso e divertente; è stimolante fare entertainment, esplorando dimensioni inattese. Con quello che è quasi un genere a sé (potremmo chiamarlo «supernatural crime drama»). Come Sky Studios gli abbiamo dato forma, provando a re-immaginare la periferia romana, partendo dal melting pot del Corviale: l’edificio-villaggio lungo un chilometro che nella sua distopica mole – magistralmente ritoccata da scenografi e direttore della fotografia – diventa qui un mondo a parte. Uno sfondo adeguato, e ben sottolineato dalle musiche di Giorgio Giampá, già premiate al CanneSeries, per esaltare l’umanità del nostro soggetto, con la sua inconfondibile ironia romanesca, «fluida come una carbonara» come il confine tra il Bene e il Male (per citare il nostro bravissimo sceneggiatore Valerio Cilio) che insaporisce il tutto.

Christian è liberamente ispirato a una graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti, da cui fu tratto un cortometraggio di Roberto Saku Cinardi, con Gabriele Mainetti in veste di attore. Chi ha apprezzato Lo chiamavano Jeeg Robot – dello stesso Mainetti, e prodotto sempre da Lucky Red che è partner di Sky in questa nuova produzione - non potrà che ritrovarsi nelle atmosfere evocate da un talento come Stefano Lodovichi, regista (con “Saku” Cinardi) e showrunner. E, 13 anni dopo, accompagnato con Sky al suo debutto nella serialità con Romanzo Criminale, siamo contenti di ritrovare, al centro di un cast artistico e tecnico di primissima qualità, Edoardo Pesce, attore che si esprime qui a livelli – è il caso di dirlo – che hanno del “miracoloso”.

Christian è una storia unica, fra il crime, il soprannaturale e il supereroistico - quella di un improbabile ma irresistibile “Cristo di periferia” raccontato con toni da fumetto a tinte pulp. Un genere a sé non solo nel roster delle nostre produzioni originali, ma in generale nel panorama delle serie italiane. Siamo estremamente orgogliosi del team messo a punto insieme a Lucky Red per conseguire questo risultato: un cast ricchissimo e meravigliosamente assortito, con una interpretazione iconica di Edoardo Pesce, Christian, pungolato costantemente da un grande Claudio Santamaria, e guidato da un talentuoso, giovane e già affermato regista quale è Stefano Lodovichi. Con loro moltissimi grandi talenti dispiegati in tutti i reparti, che insieme hanno saputo dare vita a un sorprendente micromondo, popolato da personaggi indimenticabili e fatto di cemento e degrado ma anche di umanità, di speranza, di voglia di riscatto.

NOTE DI REGIA – Stefano Lodovichi

Christian è una serie crime sovrannaturale ambientata nella Roma dei nostri giorni. L’arena è incentrata in un piccolo mondo autosufficiente nell’estrema periferia della capitale. Città-Palazzo è più di un quartiere, è una vera e propria micro-città autosufficiente, con una piazza centrale, gates, una chiesa e delle regole interne dettate da Lino, il boss del quartiere. Pur partendo da una base crime, non ci troviamo davanti a una serie come Gomorra. Il realismo è il primo strato della nostra narrazione ma su quello si innestano componenti di altro genere, nella creazione di un linguaggio personale e originale. La stessa Città-Palazzo è fusione di due quartieri popolari, Corviale e Vigne Nuove. Questa scelta è stata fatta nel tentativo di creare un luogo nuovo, nostro, per guidare l’immaginario verso un mondo epico iconico, che, grazie a un’estetica brutalista e spersonalizzante riporti a un immaginario poco oltre il reale, in odore di sci-fi e fantastico. Anche perché il lungo chilometro di cemento di Corviale, conosciuto anche come “Serpentone”, non può non far pensare a una grande nave... o nel mio immaginario, a un’arca biblica, profetica.

Infatti se Christian da un lato racconta il cammino di un criminale di periferia, di un uomo senza aspirazioni, un picchiatore pasticcione che riscuote crediti, da un altro racconta anche il percorso di chi di colpo viene sconvolto dalla manifestazione magica e sacra delle stimmate, segni antichi come la nostra cultura, che travolgeranno non soltanto lui ma tutto il mondo nel quale vive. Perché Christian è una storia di believers. Se il genere è un mix di crime e supernatural, il tono è un “dramedy-pop” con una propensione al sacrale che diviene fusione tra la commedia all’italiana degli anni ‘60\’70 di Monicelli, Risi, Germi, con il cinema di intrattenimento internazionale di Scorsese, De Palma, Guy Ritchie o Luc Besson. Perché Christian in fin dei conti è un “supereroe all’amatriciana”. Questi elementi, nati in scrittura e sviluppati durante il lavoro di preparazione e creazione del linguaggio di Christian, sarebbero stati impossibili da mettere in scena senza la partecipazione di grandi artisti come lo scenografo Max Sturiale, i costumi di Veronica Fragola o la fotografia di Benjamin Maier. L’approccio di tutti i reparti alla storia è sempre stato libero e creativo, alla ricerca di quella giusta distanza dal vero che ci connota, per raggiungere una plausibilità e coerenza interna tutta nostra. Volevamo essere iconici, essenziali, eleganti, a tratti cafoni o fumettosi perché ogni personaggio ha una personalità propria, una vita e gusti propri, e proprio per questo andava rispettato.

NOTE DI SCENEGGIATURA – Valerio Cilio

L’adolescenza a viale Marconi, a Roma, tra gli anni ‘80 e i ‘90, non è stata una passeggiata. Un videogame: il bar della Banda della Magliana, il mercato dei tossici di piazza Meucci, i campetti del Tevere da evitare dopo il tramonto. E poi Roberto, che ha appena finito di scontare un paio di decenni per omicidio e al quale ho pensato quando mi è stato proposto di scrivere Christian. Chiedendomi: quale sarebbe stata la sua reazione se gli fossero venute le stimmate? Di solito quando si pensa alle stimmate vengono in mente uomini straordinari, da San Francesco in giù. Santi, martiri, futuri beati. Non ti viene certo da pensare ad un omone grosso e ignorante che, quando va bene, per lavoro manda le persone all’ospedale. Così abbiamo giocato a ribaltare. Le stimmate: non un dono, ma una condanna. La periferia della più grande città d’Italia: sicuramente cemento e degrado, ma anche un universo autosufficiente, umano e a suo modo colorato. Il boss che lo governa: non un rozzo sanguinario, ma una specie di tronista mancato. L’uomo del Vaticano che indaga il dono del nostro protagonista: non un vassallo di nostro Signore, ma un povero Cristo incazzato per aver perso la fede. Insieme alla splendida squadra di scrittura – al secolo: Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea – abbiamo provato a scrivere una serie divertente, cercando di schivare il già visto e trattando il Bene e il Male come due concetti più fluidi di una carbonara. Ed evitando accuratamente di cercare risposte semplici a domande complicate.