MIKE CHANG (HARRY SHUM JR.) - Giocatore di football e membro del Glee Club, Mike Chang ha il volto dell’attore Harry Shum Jr., promosso nel cast principale a partire dalla terza stagione. L’artista continua poi la sua carriera di successo con il ruolo di Magnus Bane in Shadowhunters, per il quale vince diversi premi. Negli anni successivi è anche in Crazy & Rich, Escape Plan 3 - L'ultima sfida accanto a Sylvester Stallone, nella 19esima stagione di Grey's Anatomy e nel film Everything Everywhere All at Once