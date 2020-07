Non solo Naya Rivera, la maledizione di Glee: le sfortune degli attori

Con la scomparsa di Naya Rivera si torna a parlare della “maledizione di Glee”. In onda dal 2009 al 2015, la serie racconta le vicende di Will Schuester, professore alla William McKinley High School che vorrebbe riportare in auge il gruppo di canto e ballo “Glee Club”. Un’attività extra che non sembra però destare l'interesse di molti studenti. Se a livello di ascolti la serie è stata fortunata, così non è stato per i suoi attori. Che, negli anni, sono stati protagonisti di varie tragedie e polemiche