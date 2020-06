Lea Michele, le pesanti accuse dell’ex collega di Glee Samantha Ware

“ George Floyd non meritava tutto questo. Non si tratta di un incidente isolato e deve finire. #BlackLivesMatter”, aveva twittato Lea Michele venerdì 29 maggio. Non è tardata ad arrivare la risposta di Samantha Marie Ware , che aveva preso parte alla sesta stagione di Glee nel ruolo di Jane Hayward.

“LMAO ricordi quando hai reso il mio primo ingaggio televisivo un inferno? Perché io non lo dimenticherò mai. Penso che tu abbia detto a tutti che se ne avessi avuto la possibilità avresti c****o nella mia parrucca”, oltre ad altre microaggressioni traumatiche che mi hanno fatto mettere in dubbio la mia carriera a Hollywood”.

In un tweet infervorato, scritto tutto in maiuscolo, Samantha ha “rinfrescato la memoria di Lea”, che durante le riprese dello show con il suo comportamento le avrebbe reso la vita un inferno, fino a spingerla addirittura a mettere in dubbio la sua carriera di attrice.

Lea Michele contro tutti



Accuse pesanti, che non sono però cadute nel vuoto. A supporto di Samantha Marie Ware sono infatti accorsi altri ex membri del cast di Glee. Tra questi Alex Newell, interprete di Wade Adams, con una serie di tweet via via più accesi, e Dabier, che aveva preso parte alla serie tv nel 2014 in un ruolo minore, raccontando come Lea non lo avrebbe fatto sedere al tavolo con gli altri membri del cast “perché non faceva parte del gruppo”.



Amber Riley, altra attrice di spicco nel cast di Glee, nel ruolo di Mercedes Jones, non ha commentato apertamente, ma ha postato una gif in cui, secondo i suoi fan, sembrerebbe concordare con le accuse mosse nei confronti di Lea Michele (che trovate qui sotto). E non dimentichiamo poi gli screzi con Naya Rivera, in Glee Santana Lopez, che già in passato, a serie conclusa, non aveva fatto mistero del poco amore tra lei e la collega!