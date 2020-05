Ryan Murphy sogna un remake di Glee con Lea Michele

Ryan Murphy è uno dei volti più importanti della televisione americana. Regista, produttore e sceneggiatore, padre di numerosi show amatissimi, dalla fine degli anni ’90 a oggi. Molto attivo sui social, dove ha pubblicato un post che ha esaltato i suoi fan. È innegabile come una delle sue serie TV più riuscite e apprezzate sia “Glee” e proprio su questa verteva un suo post che, fantasticando, suggeriva un possibile nuovo pilot.

Ryan Murphy ha di fatto rivelato ai propri fan d’avere un sogno nel cassetto, quello di un remake di “Glee”. Un progetto che non escluderebbe la veterana Lea Michele, alla quale però andrebbero ad affiancarsi due nomi molto cari a Murphy: Beanie Feldstein e Ben Platt, che hanno lavorato con lui sui set di “American Crime Story” e “The Politician”.

Il suo pubblico non si è fatto pregare e in breve ecco spuntare una lunga lista di nomi papabili per un remake della serie. Grandi nomi del cinema odierno, da Timothée Chalamet a Saoirse Ronan, passando per Tom Holland, Robert Pattinson, Emma Stone e Brad Pitt. Qualcuno ha spedito via Instagram una foto del cast originale modificata, aggiungendo le teste degli attori citati e altri ancora. Murphy non si è lasciato pregare e l’ha condivisa sul proprio profilo, dando seguito a questo gioco. Nulla di certo ma non è da escludere che si voglia testare il terreno per capire se un remake possa essere apprezzato o meno.

Nessun dubbio, i fan lo seguirebbero entusiasti. Ecco dunque l’idea del pilot proposta dal regista: “Immaginate che sia il 2009 e io viva in un mondo con Lea Michele, Ben Platt e Beanie Feldstein. Se avessi accesso a questi talenti, ecco come sarebbe un nuovo pilot. Lea e Ben sono amici-nemici in perenne lotta per il Glee Club. Ben è anche membro della squadra di football e, bene o male, va a letto con l’intera scuola. Beanie è invece l’amica in comune dei due. Di colpo però quest’ultima fa gruppo con Sue Sylvester, si unisce al Glee Club e ne diventa la solista, oltre che indiscussa star. Lea e Ben dovranno unire le forze per detronizzarla”.