L'attesa è quasi terminata. La seconda stagione della serie The Politician sta per sbarcare su Netflix. La data di uscita è stata annunciata dal creatore Ryan Murphy sul suo profilo Instagram.

The Politician 2: la data di uscita

The Politician è la serie targata Netflix che racconta la vita di Payton, ragazzo che fin da piccolo sogna di diventare presidente degli Stati Uniti d’America. I primi otto episodi hanno fatto divertire e riflettere il pubblico di tutto il mondo raccontando le vicende del protagonista.

Ora, la grande attesa per la seconda stagione sta per terminare, infatti il suo debutto sulla piattaforma di streaming è previsto per venerdì 19 giugno 2020.

La conferma è arrivato sui social dal creatore Ryan Murphy che ha svelato anche il poster della seconda stagione. Ben Platt, casse 1993, è quindi pronto per tornare a rivestire i panni del protagonista, al suo fianco Bette Midler, Judith Light e Gwyneth Paltrow. Grandi consensi da parte del pubblico che ha apprezzato la locandina.