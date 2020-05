American Horror Story 10: Ryan Murphy pensa di rimandare la stagione

Ryan Murphy è al lavoro sulla decima stagione di “American Horror Story”, particolarmente attesa dai fan. Una produzione che subisce gli ovvi ritardi dovuti all’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Una situazione decisamente straordinaria, che sta spingendo il creatore a ripensare alcuni dettagli.

Intervistato dal sito “The Wrap”, il creatore dell’amata serie horror ha svelato alcuni dettagli. La sua idea era quella di girare una stagione particolarmente legata a un dato momento. Data la connessione a una particolare finestra temporale, Murphy sembra dubbioso sul da farsi, essendo costretto a dei ritardi.

Svariate le possibilità, con l’autore che ha spiegato di non saper bene come comportarsi. Potrebbe optare per un altro tema, inizialmente previsto per un’altra stagione. L’alternativa, decisamente più deludente per i fan, sarebbe quella di attendere un intero anno, così da proporre la stagione nel giusto periodo.

American Horror Story 10, cosa sappiamo

Nel corso dell’intervista, Ryan Murphy ha parlato anche di aspetti puramente tecnici, come ad esempio dei rapporti con la produzione. Ha raccontato di non aver ancora ricevuto alcuna chiamata: “Nessuno mi ha detto se esiste o meno un piano per procedere con le riprese della serie TV”.

Tutto resta in pausa, fino a quel momento: “Non so altro. Si tratta di una grande stagione e tutti gli attori non vedono l’ora di lavorarci. Per ora è tutto ciò che so”. Non si sa molto della trama della decima stagione. È probabile che la trama ruoti in qualche modo intorno al mare. Murphy ha infatti pubblicato un’immagine pubblicitaria, che raffigura due mani che si aggrappano alla terraferma, con il post: “Cose cominciano a trascinarsi a riva…”.

Per quanto riguarda il cast, vi saranno molti volti noti: Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Finn Wittrock, Adina Porter. A loro si aggiungono nuovi arrivi: Leslie Grossman, Billie Lourd e Angelica Ross. Grande attesa inoltre per la partecipazione di Macaulay Culkin.