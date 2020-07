Naya Rivera, la storia dell'attrice in 20 FOTO

1/20 ©Getty

Non si hanno più notizie di Naya Rivera, attrice celebre per il ruolo di Santana Lopez in “Glee”. La donna risulta dispersa nel lago Piru, in California, dov’era impegnata in un giro in barca con il figlio di 4 anni. Ecco la storia dell’attrice, scatto dopo scatto.

Scomparsa Naya Rivera, la star di Glee