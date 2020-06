Il coming out di Lili Reinhart: sono bisessuale

L’attrice, nota per il ruolo di Betty Cooper nella serie TV “Riverdale”, ha parlato del suo orientamento sessuale e di quanto sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti

Lili Reinhart ha deciso di fare coming out. La celebre attrice di “ Riverdale ” è stata al centro di molti rumors recentemente, dopo la rottura con il collega di set Cole Sprouse . Il tutto è avvenuto sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una storia che sta facendo il giro del web. L’attrice non si era mai espressa in maniera precisa sul proprio orientamento sessuale ma, in occasione del Pride Month 2020 , ha deciso di prendere parte a una manifestazione LGBTQ+ a Santa Monica. Oltre a supportare le manifestazioni scaturite dall’uccisione di George Floyd , l’attrice si è detta pronta a scendere in strada anche per i diritti della propria comunità: “Anche se non lo ho mai detto pubblicamente prima d’ora, sono una donna bisessuale e orgogliosa d’esserlo”.

Lili Reinhart e Cole Sprouse

Svariate le speculazioni sull’addio a Cole Sprouse, arrestato durante una manifestazione in questi giorni, al punto che l’attore di “Riverdale” ha deciso di dire la sua. I due sono stati insieme tre anni circa, tra alti e bassi, e al momento dell’addio in tanti hanno ipotizzato che lui potesse averla tradita.

Nello specifico ha iniziato a circolare molto il nome di Kaia Gerber. Per fan e giornali scandalistici era la modella ad aver sancito la rottura della coppia, causa un potenziale tradimento. Attraverso le sue storie su Instagram, Sprouse ha dunque deciso di rispondere in maniera netta e dura: “Tollero molti rumors online, così come calunnie da parte di chi si dice mio fan. Fan che si sentono autorizzati a scavare nella mia privacy, perché non concedo molto sulla mia vita privata. Attaccare però i miei amici, con accuse infondate, pubblicare il mio indirizzo e mandare minacce di morte sono segnali di follia e fanatismo. Scegliete d’essere umani. Basta essere pagliacci”.

Chi è Lili Reinhart

Nata a Cleveland nel 1996, è cresciuta recitando. Calca infatti i palcoscenici teatrali fin da quando aveva 12 anni. Si è trasferita a Los Angeles, inseguendo il proprio sogno, a soli 18 anni. Il ruolo che le ha donato la fama, cambiandole di fatto la vita, è senza dubbio quello di Betty Cooper. È tra i protagonisti della serie TV “Riverdale” dal 2017 e ha preso parte anche a “Le ragazze di Wall Street – Business is Business”, con Jennifer Lopez, Cardi B e Constance Wu.

Condivide il set di “Riverdale” con Cole Sprouse, suo ex, che interpreta uno dei protagonisti, Jughead Jones. Spazio inoltre nella serie per Vanessa Morgan, che di recente ha fatto parlare di sé per i suoi tweet. L’attrice è infatti stanca dei personaggi bidimensionali che vengono creati per attori e attrici neri. Si è dunque scagliata contro il proprio ruolo nello show, sottolineando d’essere pronta a rinunciare a ruoli che non rappresentino adeguatamente la sua comunità.