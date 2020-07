Scomparsa Naya Rivera, la star di Glee

Naya Rivera, classe 1987, risulta al momento scomparsa dopo un'uscita in barca con il figlio di quattro anni

Al momento sono in corso le ricerche per ritrovare l’attrice americana, scomparsa da alcune ore nei pressi del Lago Piru in California. La star di Glee avrebbe affittato un’imbarcazione nella giornata di mercoledì pomeriggio; in ottime condizioni il figlio di quattro anni.

Naya Rivera, la scomparsa In queste ore tutti i media internazionali stanno seguendo la vicenda dell’attrice statunitense, nata il 12 gennaio 1987 a Santa Clarita, città di circa 215.000 abitanti nello stato della California. Come riportato da Adnkronos, le ricerche sarebbero partite nella giornata di mercoledì 8 luglio, per poi interrompersi nella serata; la ripartenza è prevista per oggi. Stando a quanto diffuso nelle ultime ore, ieri pomeriggio Naya Rivera avrebbe affittato una barca per un giro al lago insieme al figlio, quando un uomo avrebbe notato il bambino di quattro anni da solo all’interno dell’imbarcazione; da lì il via alle ricerche. Al momento il bambino si troverebbe con altri parenti. Queste le parole di Eric Buschow, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura: “Sta bene, è con altri membri della famiglia”.