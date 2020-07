Naya Rivera, Gwyneth Paltrow pubblica su Instagram un video

L’improvvisa e tragica morte di Naya Rivera ha scosso il dorato mondo di Hollywood. Dopo i messaggi di ricordo degli attori del cast di Glee, e dopo la decisione da parte di Ryan Murphy e degli altri autori della serie di creare un fondo per il college per il piccolo Josey, il figlio di soli quattro anni dell’attrice, ecco arrivare su Instagram anche il saluto di Gwyneth Paltrow.

Questo il testo del post: "Oggi un ricordo di Naya Rivera. Cantare insieme a lei in questo terzetto è stato un momento speciale. Sono scioccata, e non riesco a credere che qualcuno così pieno di vita, di passione e di talento non sia più con noi. Ho il cuore a pezzi per la sua famiglia."