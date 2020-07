I risultati dell’esame autoptico confermano quanto emerso durante le indagini: il decesso della ex star di Glee, avvenuto in un lago in California, è dovuto ad annegamento. Non è stata riscontrata alcuna lesione traumatica o malattie che potrebbero aver avuto un ruolo nella morte. Nel sangue non sono state trovate tracce iniziali di droghe o alcol

L’attrice Naya Rivera è morta per annegamento. È questa la conclusione a cui è arrivata l’autopsia effettuata sul corpo della ex star di Glee, scomparsa mercoledì scorso nelle acque del lago Piru, in California, e ritrovata cadavere il 13 luglio. I risultati dell’esame autoptico hanno confermato quanto emerso durante le indagini. Non ci sono lesioni traumatiche e non sono state riscontrate malattie che potrebbero aver avuto un ruolo nella morte. I primi esami non hanno rilevato tracce di droghe o alcol nel sangue ma per la certezza definitiva si dovrà attendere i test tossicologici di routine (LA MALEDIZIONE DELLA SERIE TV).