Naya Rivera, Tmz: "Il corpo ritrovato nel lago Piru"

Secondo quanto riporta Tmz, sarebbe stato ritrovato il corpo dell'attrice Naya Rivera, scomparsa lo scorso 8 luglio durante una gita in barca sul lago Piru, in California. La star di Glee era con il figlio, che è poi stato trovato dalle autorità su una barca a noleggio. Il bambino ha detto che la madre si era immersa in acqua e non era più tornata. Su Twitter, lo sceriffo di Ventura County ha annunciato il ritrovamento di un corpo nel lago Piru, ma non ha confermato ufficialmente se si tratta di Naya Rivera.