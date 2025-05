Una rara fotografia degli anni ’70 mostra il neoeletto Papa Leone XIV in visita alla Minitalia, il cuore storico di quello che oggi è Leolandia, parco divertimenti nella Bergamasca. Il Pontefice è ritratto davanti alla riproduzione di Piazza San Pietro insieme a Padre Giovanni Lenzi, suo amico di lunga data e agostiniano di Capriate San Gervasio. L’immagine, condivisa dal sindaco della cittadina lombarda, Cristiano Esposito, è il ricordo di una giornata trascorsa in amicizia pochi anni dopo l'apertura del parco a tema. "Oggi - scrive il primo cittadino - riguardando questa foto ci accorgiamo che la storia nasce sempre dalle cose più semplici: un sorriso, una passeggiata, un sogno che prende forma. È nelle pieghe della memoria che ritroviamo la vera grandezza".

"Grande onore"

“Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia, che da semplice ricordo si è trasformato in una testimonianza preziosa e inaspettata,” dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira. “È un’occasione per unirsi idealmente al messaggio di pace e all’augurio di un futuro migliore per le nuove generazioni espressi dal Santo Padre nel discorso che ha seguito la sua elezione. Come parco a tema per bambini, ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali e lavoriamo ogni giorno per trasmetterli alle famiglie che accogliamo".