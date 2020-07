Naya Rivera morta, le reazioni dei colleghi di Glee e altre star

Hollywood è in lutto per la scomparsa di Naya Rivera ( FOTO ), attrice che ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Santana Lopez nella serie tv “Glee”. Sei stagioni indimenticabili e fondamentali per la sua carriera, che le hanno permesso di dimostrare tutte le sue doti recitative e le sue qualità come cantante. Jane Lynch , che ha interpretato Sue Sylvester nella serie tv, ha condiviso un sentito tributo per l'attrice su Twitter. "Riposa dolcemente, Naya. Che forza che eri. Amore e pace alla tua famiglia" ha scritto lunedì. Lea Michele , protagonista di Glee nel ruolo di Rachel Berry, ha scelto di ricordare Naya Rivera con una foto pubblicata nelle sue storie Instagram. Precedentemente aveva postato un’immagine del suo ex fidanzato Cory Monteith, trovato morto per overdose il 13 luglio 2013 . Tra i colleghi che hanno omaggiato l’attrice anche Chris Colfer che ha ricordato Naya Rivera con un lungo post su Instagram e una foto con lei: "Come puoi trasmettere tutto il tuo amore e rispetto per qualcuno in un solo post? Come puoi riassumere un decennio di amicizia e risate con le sole parole? Se fossi amico di Naya Rivera, semplicemente non puoi", ha scritto Colfer. "Il suo splendore e il suo umorismo erano impareggiabili. La sua bellezza e il suo talento erano ultraterreni. Poteva trasformare una brutta giornata in una grande giornata con una sola osservazione. Ha ispirato e sollevato le persone senza nemmeno provarci. Naya era davvero unica nel suo genere e lo sarà sempre”.

Anche Jenna Ushkowitz ha onorato la memoria di Naya Rivera con un lungo post su Instagram. L'attrice, che ha interpretato la collega Tina Cohen-Chang, membro del Glee Club, ha promesso di aiutare a mantenere viva l'eredità del suo talento, umorismo, luce e lealtà. “Naya, eri una forza e tutti quelli che dovevano essere intorno a te lo sapevano e sentivano la luce e la gioia che trasudavi quando entri in una stanza. Brillavi sul palco e sullo schermo e irradiavi amore. Ho avuto la fortuna di condividere così tante risate e segreti con te. Non posso credere di aver dato per scontato che saresti sempre stata qui. Meritavi il mondo e faremo in modo che Josey e la tua famiglia lo sentano ogni giorno”.

Tantissimi i tributi a Naya Rivera da parte di colleghi, amici e numerosi artisti. Anche Darren Criss, che ha interpretato Blaine Anderson nella seconda stagione di Glee, ha ricordato come l’attrice fosse divertente e come lo abbia fatto ridere come nessun altro sul set: “Il suo senso dell'umorismo giocoso e malvagio non ha mai smesso di farmi sorridere. Ha giocato secondo le sue regole, ho sempre amato la sua voce e ho assaporato tutte le possibilità che ho potuto per ascoltarla”. Non poteva mancare il ricordo di Kevin McHale, membro del cast principale di “Glee” nel ruolo di Artie Abrams. L’attore ha scritto su Twitter un lungo e sentito tributo a Rivera, che ha definito "la persona più talentuosa che abbia mai conosciuto". "Non posso legittimamente immaginare questo mondo senza di te", ha scritto McHale.

Le parole di Demi Lovato

Demi Lovato, che ha avuto un ruolo ricorrente in Glee come fidanzata di Naya Rivera, ha ricordato quanto è stato importante il personaggio interpretato dall’attrice: “Il ruolo che hai interpretato è stato rivoluzionario e le tue ambizioni e le tue conquiste sono state fonte d'ispirazione per le donne latine di tutto il mondo”.