Naya Rivera scomparsa: Heather Morris organizza una squadra di ricerca

La speranza dell’amica è che Rivera sia ancora in vita. La polizia teme che il corpo possa non essere più ritrovato

L’improvvisa scomparsa di Naya Rivera ha sconvolto fan e attori. Nota per il suo ruolo nella serie TV “Glee”, l'attrice è svanita nel nulla mentre era impegnata in un’escursione presso il Lago Piru, in California, insieme con suo figlio di appena quattro anni. Il bambino è stato ritrovato dalle autorità a bordo di un’imbarcazione a noleggio. Agli agenti ha spiegato come sua madre si fosse immersa in acqua e non fosse più risalita.

approfondimento Naya Rivera, la storia dell'attrice in 20 FOTO Dalle ricerche per una persona scomparsa a quelle per un possibile cadavere. Questi gli ultimi aggiornamenti da parte della polizia locale, che sta ricevendo anche il supporto di gruppi organizzati. Heather Morris, che ha condiviso con Rivera il set di “Glee”, si è offerta di partecipare in prima persona alle ricerche per il ritrovamento del corpo. Morris lo ha spiegato su Twitter; si è rivolta al Dipartimento dello sceriffo di Ventura Country. L’attrice vorrebbe organizzare una squadra per riuscire a battere al meglio l’area intorno al lago, mentre i sommozzatori proseguono il lavoro nelle profondità. Le pericolose condizioni delle acque hanno complicato le operazioni, che proseguono dalla scorsa settimana. Ecco quanto scritto da Heather Morris su Twitter: “Sono una collega di Naya e una cara amica. Sto cercando di condurre una ricerca e una missione di salvataggio a piedi, al fianco di un piccolo gruppo di amici, presso il Lago Piru. Capisco che il vostro team stia facendo tutto quanto in loro potere, ma ci sentiamo deboli e impotenti. Vogliamo aiutare in qualsiasi modo”.