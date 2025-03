Only Murders in the Building 5, Renée Zellweger si unisce al cast

Renée Zellweger reciterà nella quinta stagione della serie tv Only Murders in the Building . Come riporta Deadline, la vincitrice di due premi Oscar si unirà ai quattro storici protagonisti Steve Martin , Martin Short, Selena Gomez e Michael Cyril Creighton. Il cast include anche le new entry Christoph Waltz , Tea Leoni e Keegan-Michael Key. La produzione della nuova stagione, che risolverà l’omicidio di Lester, inizierà questa settimana a New York. I dettagli sulla trama e sui nuovi personaggi non sono però ancora noti.

DA BRIDGET JONES AGLI OSCAR

Il mese scorso, Only Murders in the Building ha ottenuto il suo primo SAG Award per il Miglior cast in una serie comica. La quarta stagione includeva Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon. Short ha inoltre vinto il premio come Miglior attore in una serie comica. La quinta stagione accoglierà ora Zellweger, che nel 2001 aveva recitato nel film Il diario di Bridget Jones, per il quale aveva ottenuto una prima nomination agli Oscar. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha infine vinto due volte la statuetta, rispettivamente come Miglior attrice non protagonista per Ritorno a Cold Mountain e come Miglior attrice protagonista per Judy. Ora è sul grande schermo con Bridget Jones – Un amore di ragazzo, il quarto capitolo della saga che ha guadagnato in totale oltre 850 milioni di dollari in tutto il mondo, compresi gli incassi di più di 120 milioni di dollari proprio dell’ultimo capitolo. Nel 2019 Zellweger ha invece debuttato in televisione nel thriller Netflix What/If.