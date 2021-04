6/17 ©Webphoto

Per ottenere l'accento inglese, Zellweger prese lezioni di dizione da Barbara Berkery, che aveva già lavorato anche con Gwyneth Paltrow per "Shakespeare in love". Per fare in modo che il suo accento risultasse il più naturale possibile, Renée iniziò a usarlo quotidianamente anche al di fuori delle riprese