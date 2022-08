Steve Martin finirà la sua carriera dopo Only Murders in the Building

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Steve Martin è sicuro di chiudere bottega quando la serie televisiva “Only Murders in the Building” volgerà al termine: non appena tutte le stagioni di cui si comporrà il popolare show disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) saranno finite, giura che andrà definitivamente in pensione.



Dopo oltre sessant'anni di attività, la leggenda della commedia americana stava già per ritirarsi al fine di concedersi un po' di meritato riposo, eppure l'arrivo del copione di “Only Murders in the Building” gli ha fatto cambiare idea. Aveva probabilmente già intuito che sarebbe diventato un successo strepitoso, come infatti le 17 nomination agli Emmy che ha avuto lo show (tre delle quali proprio a nome di Steve Martin) hanno dimostrato.



Oltre a lavorare alla sopracitata serie televisiva, il divo è impegnato anche in uno spettacolo teatrale con Martin Short (co-protagonista della serie assieme a lui e a Selena Gomez) dal titolo “You Won't Believe What They Look Like Today!”.

Si tratta di uno spettacolo con cui i due attori in ogni serata tirano fuori dal cappello a cilindro ricordi e frammenti del loro passato.

Questa piéce è un seguito di The Funniest Show in Town at the Moment del 2021, di An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life del 2017 e di A Very Stupid Conversation del 2015.



“Da quanto tempo faccio commedie? 60 anni? Mi sto ancora divertendo a trovare quelle cose”, rivela Steve Martin in una recente intervista per The Hollywood Reporter concessa a Mikey O’Connell. Con le parole “trovare quelle cose” si riferisce al fatto che ancora si ingegna per scovare le battute e i modi giusti per fare ridere il pubblico.



“La ricerca di grandi risate da parte di Martin è roba da leggenda della commedia”, sottolinea O’Connell su THR.

“Nato nell'agosto del 1945, non appena poteva lavorare legalmente, faceva vari lavori nei parchi di divertimento della California meridionale. Ha iniziato a stare in piedi sul serio all'età di 18 anni e alla fine ha raggiunto i massimi livelli di una delle professioni più difficili. Dagli anni '80, è stato l'improbabile protagonista di film come Roxanne, L.A. Story e Il padre della sposa”, ricorda The Hollywood Reporter.



"Il talento è sorprendente e sbalorditivo quando lo incontri per la prima volta, ma deve migliorare e avere uno standard in base al quale sopravviva", racconta al giornalista Mikey O’Connell il creatore e produttore di Saturday Night Live, ossia Lorne Michaels, amico intimo di Martin da mezzo secolo tondo tondo.