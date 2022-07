Only Murders in the Building, confermata la terza stagione

Come riportato da Deadline, Craig Erwich, President of Hulu Originals and ABC Entertainment, ha dichiarato: “Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel agli spettatori”

La prima e la seconda stagione di Only Murders in the Building ( FOTO ) hanno conquistato consensi da parte del pubblico e della critica. Poco fa il magazine ha rivelato la decisione di Hulu di realizzare nuovi episodi della serie.

Only Murders in the Building 2, il cast della serie tv

approfondimento

Craig Erwich, President of Hulu Originals and ABC Entertainment, ha rilasciato una dichiarazione parlando proprio della decisione di rinnovare Only Murders in the Building: “Il fascino esercitato su generazioni differenti, l’unione di umorismo e cuore e il suo approccio davvero originale sono un segno distintivo e una testimonianza del lavoro di Dan, John, Steve, Marty e Selena”.