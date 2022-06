1/14 ©Getty

Selena Gomez è una dei tre protagonisti di Only Murders in the Building, serie tv commedia dalla vocazione crime in streaming con gli episodi della seconda stagione dal 28 giugno su Disney +, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il suo personaggio è Mabel Mora, artista dal passato oscuro e inquilina del famoso palazzo che dà il titolo allo show

GUARDA IL VIDEO: Only Murders in the Building 2: promo della serie Disney+