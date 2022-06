Only Murders in the Building 2, promo della serie con Selena Gomez

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Only Murders in the Building 2, l'attesissimo secondo capitolo della serie televisiva con Selena Gomez tra i protagonisti, arriverà il 28 giugno su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in Europa (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nel frattempo sono stati rivelati un promo e uno sneak peek della nuova stagione, che vi mostriamo in fondo a questo articolo (il promo potete guardarlo anche nel video che trovate in testa a questo articolo).



Ormai è molto popolare lo show che vede le indagini di una coppia divertente e coinvolgente composta da Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono), quindi l'attesa è alle stelle. Stelle tanto quanto quelle protagoniste, insomma.



La trama racconta le investigazioni dei tre dopo la morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger. Charles, Oliver e Mabel cercheranno di smascherare l'assassino che si è macchiato dell'omicidio, ma le cose non vanno di certo lisce: verranno infatti pubblicamente implicati nell'assassinio di Bunny, saranno costretti ad affrontare dei vicini di New York (che sono sicuri che proprio loro abbiano commesso l'omicidio) e vengono anche sbugiardati da un podcast rivale.



Potete guardare il promo e lo sneak peek di “Only Murders in the Building 2” nei due video che trovate in fondo a questo articolo.