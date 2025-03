9/18 ©Ansa

Nel 2012 esce anche Cristiada (For Greater Glory - The True Story of Cristiada), film diretto da Dean Wright e basato sulla Guerra Cristera. Siamo in Messico, alla fine degli anni Venti. Il generale in pensione Enrique Gorostieta Velarde (Andy Garcia), amareggiato dalla repressione e persecuzione in atto nel Paese, si schiera con i ribelli e trasforma un gruppo eterogeneo di contadini, studenti e intellettuali in una forza militare organizzata. Sua moglie Tulita (Eva Longoria) è combattuta fra l’amore per il marito e quello per il Paese