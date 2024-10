13/14 WebPhoto/Ipa

KYLE MACLACHLAN (ORSON HODGE) - Fra gli attori più celebri che hanno avuto un ruolo in Desperate Housewives c’è Kyle MacLachlan, già famoso per i personaggi di Dale Cooper ne I segreti di Twin Peaks e di Trey in Sex and the City. Nella serie di Marc Cherry è un dentista che si innamora di Bree e la sposa, con conseguenze però piuttosto imprevedibili. MacLachlan ha poi continuato a lavorare al cinema ma soprattutto in tv, dove ha preso parte a successi come How I Met Your Mother, The Good Wife, Agents of S.H.I.E.L.D., il sequel del 2017 Twin Peaks e Fallout