Nata a Corpus Christi, in Texas, il 15 marzo 1975, festeggia il compleanno la star statunitense di origini messicane diventata famosa grazie al ruolo di Gabrielle Solis nella popolare serie televisiva.

Il 15 marzo 2020 Eva Longoria compie 45 anni. L'attrice di "Desperate Housewives" è infatti nata nel 1975 a Corpus Christi, in Texas

La televisione le consente poi di lanciarsi come attrice. Inizialmente ottiene piccole parti in "Beverly Hills 90210" e in "General Hospital". Nella foto Eva Longoria e l'attore Tyler Christopher, con il quale è stata sposata dal 2002 al 2004