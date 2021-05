Gordita Chronicles, la serie prodotta da Eva Longoria e Zoe Saldana

Come riportato da Variety, HBO Max ha dato il via alla realizzazione della serie con protagonisti Diana-Maria Riva, Juan Javier Cardenas ed Olivia Goncalves

Al via la produzione della serie che vedrà le due stelle di Hollywood coinvolte in qualità di produttrici. Variety ha lanciato la notizia rivelando anche alcune informazioni su trama e attori.

Gordita Chronicles, la produzione

Nelle scorse settimane Eva Longoria ha diretto il pilot di Gordita Chronicles, la nuova serie comedy che ha ricevuto il benestare da parte di HBO Max per l’entrata in produzione. Zoe Saldana e l’attrice di Desperate Housewives saranno coinvolte nel progetto in qualità di producer, stando a quanto riportato poco fa da Variety.

Il magazine ha rivelato che Gordita Chronicles racconterà la storia di una ragazza dominicana di dodici anni alla ricerca di un suo posto all’interno della società edonistica di Miami degli anni ’80 mentre la famiglia inseguirà il sogno americano.

La sceneggiatura del pilot è stata scritta da Claudia Forestieri.