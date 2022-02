Jennifer Lawrence, è nato il primo figlio dell'attrice

Jennifer Lawrence è diventata mamma

Jennifer Lawrence non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla nascita del primo figlio. Per questo motivo il nome, il sesso e la data di nascita del bambino sono al momento sconosciuti. A novembre l'attrice, 31 anni, aveva rivelato a Vanity Fair di voler mantenere privata la vita di suo figlio. “Se fossi a una cena e qualcuno mi dicesse 'Oh mio Dio, stai aspettando un bambino', non direi 'Dio, non posso parlarne. Allontanati da me, psicopatico!' - ha spiegato in quell'occasione - Ma ogni istinto nel mio corpo vuole proteggere la sua privacy per il resto della sua vita, per quanto posso. Non voglio che nessuno si senta il benvenuto nella sua esistenza. E sento che questo inizia semplicemente con il non includerlo in questa parte del mio lavoro". In occasione della première mondiale di Don’t Look Up a New York lo scorso dicembre, Jennifer Lawrence ha mostrato per la prima volta il suo pancione sul red carpet, avvolta in un abito dorato della collezione Dior SS22.