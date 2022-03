Kylie Jenner ha cambiato il nome di suo figlio

Kylie Jenner ha rivelato ai fan che il suo secondogenito non si chiamerà più Wolf . La notizia è stata annunciata da lei stessa via social media con una Storia su Instagram, il mezzo che aveva usato anche lo scorso inverno per annunciare la nascita del bambino e la scelta del nome da parte sua e di Travis Scott. L'influencer e imprenditrice non ha motivato più di tanto la nuova decisione: il nome scelto non si addice più al bambino, semplicemente. Intanto, in attesa di vedere il piccolo, nato lo scorso febbraio, mamma Kylie ha condiviso sul suo profilo da trecentoventi milioni di follower un link a YouTube dove è disponibile un video girato mentre era in attesa del piccolo. La clip, oltre nove minuti di filmati amatoriali, si intitola To Our Son .

L'arrivo del secondo bambino è certamente uno dei motivi per cui Kylie Jenner si è chiamata fuori dagli impegni mondani negli ultimi mesi, non stupisce quindi che il protagonista dei suoi più recenti contenuti social sia proprio lui, il piccolo che abbiamo chiamato fino ad ora Wolf Scott Jenner . E la scelta di parole è la più corretta perché i due genitori star del mondo dello spettacolo hanno deciso di cambiare nome al bambino senza rendere nota la decisione. Il fatto che il piccolo nato il 2 febbraio sia chiamato ovunque Wolf, ha indotto la madre a specificare che ormai in famiglia non lo chiamano più così. Allo stesso tempo, Kylie Jenner non ha aggiunto altre informazioni riguardo al nome che è stato adottato invece per lui, è dunque probabile che i genitori non si siano ancora decisi in merito o che abbiano pensato di rivelarlo successivamente.

Il video per il piccolo in stile reality

Le ultime novità su nuovo arrivato sono state condivise in maniera essenziale, poche parole su sfondo scuro, lo stesso stile già adottato in occasione della sua nascita. La Jenner continua a mantenere un profilo basso per quanto riguarda la sua sfera privata e la sua prole, evitando la sovraesposizione che ha caratterizzato la sua crescita, un punto chiarito anche nelle puntate di Keeping Up With The Kardashians, il reality show che la ventiquattrenne ha girato insieme alla sua famiglia per quasi tutta la sua vita.

Non è un caso che anche le poche informazioni che riguardano la sua gravidanza siano state divulgate da lei stessa, con i suoi tempi e le sue modalità. Solo ora, l'ultima figlia di Kris Jenner ha deciso di rendere pubblico il materiale girato nei mesi della sua gravidanza, visibile sul suo canale ufficiale YouTube. Nel video To Our Son è racchiuso il meglio dei mesi trascorsi in attesa del bambino, con interviste e dediche per il piccolo in arrivo da tutti i suoi parenti. I fan certamente riconosceranno nelle immagini i volti degli ultra popolari protagonisti nonché alcuni momenti già pubblicati sui social network. La clip, in stile reality, arriva a poche settimane dal debutto del clan Kardashian-Jenner su Hulu con la nuova avventura televisiva The Kardashians. Lo show arriverà in Italia su Disney + (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 14 aprile.