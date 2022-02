Dopo la fine del reality Keeping Up With The Kardashian, è in arrivo una nuova serie dedicata a mamma Kris e alle sue figlie

The Kardashians, cosa sappiamo

La serie racconterà la vita della famiglia più famosa della tv americana. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere dopo la fine del reality Keeping Up With The Kardashians, terminato dopo 20 stagioni, per raccontare ancora una volta la loro vita al di là di ciò che dicono i giornali. Ecco la sinossi: “Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro da scuola dei bambini, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori”. Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway e Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. Il teaser non offre alcuna anticipazione di ciò che vedremo nella serie, ma rappresenta solo una sorta di sigla volta a suscitare la curiosità degli spettatori. Sicuramente si parlerà del divorzio di Kim e Kanye West, della seconda gravidanza di Kylie Jenner e del fidanzamento di Kourtney Kardashian con Travis Barker. Non sono mancate però le polemiche da parte di alcuni spettatori, che hanno criticato le Kardashian/Jenner di aver chiuso il loro reality solo per spostarlo, nella stessa identica forma, su un altro canale.