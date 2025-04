Unghie senza smalto, le star e le royals scelgono la manicure naturale

12/14 ©Getty

Uno scatto ravvicinato della Regina Camilla d'Inghilterra in visita in Italia ad aprile. Rigorosamente senza smalto. La casa reale britannica impone, per protocollo, alle donne di evitare lo smalto rosso privilegiando le tonalità rosate.

Sia Diana che Kate Middleton che Meghan Markle hanno infranto il protocollo concedendosi in rarissime occasioni una manicure più evidente



I look della Regina Camilla in visita in Italia, dall'arrivo alla cena di gala al Qurinale