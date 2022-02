Kylie Jenner di nuovo mamma: l'annuncio su Instagram

Kylie Jenner e la gravidanza

approfondimento

Nascite 2022, i VIP che diventeranno mamme e papà quest’anno. FOTO

Kylie Jenner ha deciso di vivere la gravidanza in forma molto privata: anche in occasione della prima gravidanza aveva mantenuto il riserbo più assoluto, non rivelando di aspettare una bimba addirittura fino al parto. "Ho raccontato così tanto di me... Ma quando sono rimasta incinta ero davvero molto giovane e tutto questo aveva un peso per me. Non sapevo come renderlo pubblico e non volevo sentire le opinioni degli altri, era qualcosa che dovevo affrontare e gestire da sola", aveva raccontato nel reality Al passo con i Kardashian. Questa seconda gravidanza non è stata nascosta, ma l'influencer ha deciso comunque di dosare al minimo le uscite pubbliche. Probabilmente l'influencer vorrà avere altri figli in futuro: nel 2020 durante una diretta Instagram, infatti, aveva confessato: "Voglio sette bambini, ma non in questo momento. La gravidanza non è uno scherzo; è una cosa seria ed è difficile”. Kylie Jenner e Travis Scott hanno iniziato a frequentarsi nell'aprile 2017. Si sono lasciati per un breve periodo nell'ottobre 2019, prima di tornare insieme ufficialmente nel 2021.