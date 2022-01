Kylie Jenner è la prima donna con 300 milioni di follower su Instagram

Kylie Jenner e la tutela della privacy

La tragedia avvenuta al Festival musicale di Huston ha segnato gravemente la fine del 2021 di Kylie Jenner che stava mantenendo un basso profilo pubblico anche per tutelare la privacy della sua seconda gravidanza, annunciata pubblicamente la scorsa estate. La fama planetaria dell'imprenditrice del make-up non le ha mai impedito di adottare dei comportamenti per mantenere il riserbo sulle sue vicende private: celebre il caso della sua primogenita, Stormi Webster, la cui esistenza è stata svelata al mondo solo dopo la sua nascita, nel febbraio 2018.

Non c'è da stupirsi, dunque, se ad oggi non c'è alcun messaggio sui social da parte della webstar per celebrare il nuovo traguardo o per ringraziare i follower della loro fedeltà. L'ultimo post degno di nota da parte della Jenner, in foto col pancione in primo piano, è quello di fine anno in cui augura a tutti un 2022 pieno di amore e di salute.