Stanley Tucci - che in carriera ha vinto due Golden Globe ed è stato candidato all'Oscar per Amabili resti - interpreta Clive Davis, produttore discografico e fondatore della Arista Records. Fu lui a mettere sotto contratto Whitney Houston, dopo averla sentita cantare Greatest Love of All

Stanley Tucci e il tumore alla lingua: "Avevo fame, ma il sapore in bocca era orribile"