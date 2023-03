Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, il film è su Sky Primafila

Le parole dell'attrice Naomi Ackie

approfondimento

Whitney - Una voce diventata leggenda, ecco una nuova clip del film

"Aveva un aspetto molto principesco e, al contempo, un lato molto maschiaccio. Guardando le sue interviste, si percepisce un po’ di rigidità e questo contrasto mi ha aiutato a trovare i movimenti giusti. Sarebbe stato più facile rappresentarla come una principessa, ma nessuno lo è mai veramente. D’altronde, Whitney era olo un essere umano che aveva conquistato tutto. Aveva una delle voci più belle, ma era anche una persona, come tutti. Era in conflitto con se stessa, aveva i suoi problemi. Quando buttiamo giù dal piedistallo un personaggio, diventa molto più facile fare il tuo lavoro. È stata una sfida, ma va visto tutto in prospettiva. Whitney Houston è sempre stata presente nella mia vita. Non c’è stato matrimonio, compleanno o karaoke con gli amici in cui non si sentisse la sua musica. Non ricordo nemmeno quando è stata la prima volta che ho ascoltato una sua canzone: per me, c’è sempre stata ed è tuttora presente. E non potevo dire di no a un’occasione così unica come quella di interpretarla. Whitney voleva solo cantare. E la capisco perché per me vale un po’ la stessa cosa per la recitazione. Come me, sapeva essere anche una donna ironica e divertente, aspetti che portava nel suo mestiere e che combinava con le sue capacità tecniche. Solitamente, quando recito, riesco a tornare a casa senza sentire il peso del personaggio addosso: con Whitney non mi è riuscito."