Shardlake, cosa sapere sulla serie tv Disney

È uscita Shardlake, una nuova serie televisiva disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Questa serie TV è basata sui popolari e romanzi gialli storici sui Tudor di C.J. Sansom. Rilasciata il 1° maggio 2024, sta già riscuotendo un grande successo. Purtroppo Chris Sansom, lo scrittore scozzese a cui si deve la serie letteraria da cui è tratto lo show, è morto all'età di 71 anni soltanto due giorni prima della messa in onda dell’adattamento delle sue opere. Sansom ha scritto sette romanzi della saga di Shardlake, oltre a due romanzi storici di grande successo, intitolati Winter in Madrid e Dominion.

Gli appassionati dei libri di Shardlake hanno atteso anni e anni prima di vedere finalmente un adattamento di queste opere. Ricordiamo che Kenneth Branagh in un primo momento era stato segnalato come nome che stava lavorando a questa serie televisiva, tuttavia il progetto che lo coinvolgeva non è poi andato in porto.

Il nuovo dramma di Shardlake vede Arthur Hughes (The Innocents, Then Barbara Met Alan) nel ruolo dell’avvocato protagonista che risolve crimini, ossia Matthew Shardlake.

Lo sceneggiatore che ha adattato i libri: “Matthew Shardlake, un eroe come nessun altro”

Stephen Butchard, sceneggiatore che ha adattato i libri, ha dichiarato quanto segue: "Scrivere Shardlake è stato nient'altro che una gioia. I romanzi di C.J. Sansom sono incredibilmente ricchi di storia, personaggi e trama; pieni di intrighi, eccitazione, crudeltà e compassione - e al centro di tutto c'è Matthew Shardlake, un eroe come nessun altro. Anche se queste storie sono ambientate nell'Inghilterra Tudor, i temi coinvolgono e risuonano assolutamente con il mondo di oggi. Sono passati centinaia di anni - ma l'umanità e ciò che ci fa ticchettare è cambiato poco”. Il trailer (che trovate nella clip in alto, in testa all'articolo) mostra Shardlake che si domanda perché "senta segreti e paura" in un luogo di culto. Questo si lega al fatto che Shardlake sta indagando su un omicidio in un monastero. "Non mi deluderai," dice Thomas Cromwell (interpretato da Sean Bean), mentre affida a Matthew il compito di trovare l'assassino. Shardlake è stato rilasciato ieri, mercoledì 1° maggio, su Disney +, con un rilascio generale di tutti gli episodi della serie.

La produzione ha avuto luogo in Ungheria, Austria e Romania.

La trama si basa sul primo romanzo della serie di Sansom Shardlake è basato sul primo romanzo della serie di Sansom, dal titolo Dissolution. La trama è ambientata durante la dissoluzione dei monasteri. Anticipando la trama, i creatori avevano detto: "La vita protetta di Shardlake come avvocato viene sconvolta quando Cromwell gli ordina di investigare sull'omicidio di uno dei suoi commissari in un monastero nella remota città di Scarnsea. Il commissario stava raccogliendo prove per chiudere il monastero ed è ora imperativo per la sopravvivenza politica di Cromwell che Shardlake risolva l'omicidio e chiuda il monastero. Cromwell insiste sul fatto che Shardlake venga accompagnato dallo sbruffone e belloccio Jack Barak ma il protagonista non è sicuro se Barak sia un assistente o una spia di Cromwell. A Scarnsea, il duo viene accolto con ostilità, sospetto e paranoia dai monaci che temono per il loro futuro e sembrano disposti a tutto pur di preservare il loro ordine”.

Arthur Hughes, l’attore che interpreta Shardlake: "È fantastico! È come uno show poliziesco medievale” Il protagonista è Arthur Hughes, che interpreta Shardlake. L’attore ha detto quanto segue sulla sua interpretazione in questo show: “È fantastico! È come uno show poliziesco medievale. Interpretare un detective è fantastico, specialmente quando sei la persona più intelligente della stanza, come spesso è Shardlake, e lui lo sa e gli piace giocare su questo. Penso che sia divertente, essere quello che ha capito tutto e che sta aspettando che gli altri si mettano al passo è molto divertente! Ecco perché ci piacciono gli show polizieschi, ci piace essere il detective, ci piace guardare. È un grande mistero con una grande ambientazione in un monastero. È spaventoso e molto divertente”.

Shardlake nella serie appare molto più affascinante rispetto a come emerge dai romanzi

Nell'adattamento televisivo della saga letteraria da cui lo show è tratto, c'è una sostanziale differenza, ed è legata all'aspetto del protagonista. I creatori si attengono al fatto che Shardlake ha una curvatura della colonna vertebrale, dicendo: "La sua posizione nella società è sfavorevole a causa del suo aspetto, come persona che vive con la scoliosi durante il periodo Tudor, e viene quindi abusato come ‘storpio’ ovunque si giri”. Tuttavia nei libri Shardlake spiega spesso al lettore quanto sia poco attraente, ma nella foto promozionale della serie televisiva così come negli episodi rilasciati, mercoledì 1° maggio, il personaggio appare ben più affascinante di quanto non emerga dalle pagine dei romanzi...

Il cast di Shardlake Shardlake vede un cast guidato dal protagonista Arthur Hughes nel ruolo dell’avvocato che dà il titolo alla serie.

Sean Bean interpreta Thomas Cromwell, il ministro capo di Enrico VIII. Anthony Boyle (Masters of the Air, Tetris) interpreta Jack Barak. Altri membri del cast includono Babou Ceesay (Wolfe, Damilola) nel ruolo di Abate Fabian, Paul Kaye (The Stranger, Game of Thrones) nel ruolo di Fratello Jerome e Ruby Ashbourne Serkis (The Greatest Beer Run Ever, Becoming Elizabeth) nel ruolo di Alice.

