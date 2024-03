The Acolyte, il trailer e cosa sapere della serie tv di Star Wars

Nella nuova avventura il Maestro Jedi interpretato da Lee Jung-jae, noto attore di Squid Game, viaggerà per un un sentiero oscuro dove forze sinistre sveleranno che tutto non è ciò che sembra, La serie sarà dispnibile su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

The Alcolyte, la nuova serie tv della saga di Star Wars , uscirà su Disney+ il 5 giugno . La piattaforma di streaming ha condiviso anche il poster della produzione ambientata nell’epoca dell’Alta Repubblica, qualche secolo prima delle imprese degli Skywalker. Secondo la sinossi ufficiale , “un’indagine su una scioccante ondata di crimini contrappone un rispettato Maestro Jedi (interpretato da Lee Jung-jae, noto protagonista di Squid Game ), ad una pericolosa guerriera dal suo passato (interpretata da Amandla Stenberg). Man mano che emergeranno nuovi indizi, i due viaggeranno per un sentiero oscuro dove forze sinistre sveleranno che tutto non è ciò che sembra”. Il cast della serie include anche Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss (la Trinity dei film di Matrix ).

DA THE MANDALORIAN A SKELETON CREW, LA SAGA DI STAR WARS SU DISNEY+

La casa di produzione Lucasfilm aveva annunciato il progetto nel 2020 durante l’annuale evento Star Wars Celebration. The Alcolyte è l’ultimo degli show Disney+ dedicati a Star Wars, che includono anche le miniserie Obi-Wan Kenobi e The Book of Boba Fett e le serie tv Andor (che ha da poco terminato le riprese della seconda stagione) e Ahsoka. Inoltre, le tre stagioni di The Mandalorian hanno aperto la strada alla produzione del film The Mandalorian & Grogu, in programma il prossimo anno, mentre per la nuova serie tv Skeleton Crew, una coming-age story che avrà tra i protagonisti Jude Law, non è stata ancora fissata una data di debutto.