Dopo il grande successo de Il Padrino del 1972, Al Pacino era uno degli attori più richiesti a Hollywood. Anche George Lucas lo voleva nel suo Star Wars e gli propose il ruolo di Han Solo. L’attore rifiutò la parte dopo aver letto la sceneggiatura di Star Wars, poiché la riteneva troppo strana e complessa. “Dovevo solo accettare la parte per essere in Star Wars, ma non capii la sceneggiatura.” Al Pacino successivamente si pentì della scelta, poiché descrisse il rifiuto come “un’altra occasione persa“.