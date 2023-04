Dal trailer di Ahsoka al ritorno di Rey, gli annunci su Star Wars

In occasione dell'evento a Londra sono state diffuse le prime immagini della serie tv con Rosario Dawson. Tra gli altri annunci: James Mangold dirigerà un film sui primi Jedi, Dave Filoni quello che chiuderà l'epopea di The Mandalorian. Daisy Ridley torna protagonista per il sequel dell'ultima trilogia cinematografica Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Finalmente rilasciato il trailer di Ahsoka, la nuova serie dell’universo Star Wars che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo il prossimo mese di agosto. Dopo settimane intere di rumours, in cui è stata confermata la presenza di Rosario Dawson nei panni del protagonista della serie, ecco arrivare un’anticipazione di quello che ci aspetterà. In occasione della Star Wars Celebration, finalmente il trailer della serie è stato reso disponibile, regalando ai visitatori quelli che aspettavano da un po’.

Ahsoka, la nuova serie dell’universo Star Wars Il pubblico di Star Wars ha conosciuto per la prima volta Ahsoka Tano grazie alla seconda stagione di The Mandalorian, nonostante fosse già stata vista nelle serie animate Clone Wars e Rebels. Ora, però, Ahsoka diventerà a tutti gli effetti protagonista di una serie televisiva che la seguirà mentre indaga su “una minaccia emergente per la vulnerabile Nuova Repubblica”, come ha dimostrato il trailer che abbiamo visto in occasione della Star Wars Celebration. Sarà Hayden Christensen a vestire i panni di Anakin, e Natasha Liu Bordizzo interpreterà Sabine Wren. Mary Elizabeth Winstead, invece, vestirà i panni di Hera Syndulla. vedi anche Everything Everywhere All at Once, i Daniels su una serie di Star Wars

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Un cast d’eccezione per una serie tanto attesa dal pubblico. Secondo quanto riferito, la prima stagione di Ahsoka dovrebbe essere disponibile sul piccolo schermo già dal prossimo agosto, anche se non è ancora stata comunicata una data ufficiale di rilascio. Quello che sappiamo, invece, è che la serie è stata scritta da Dave Filoni, produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Il ruolo di co-produttore esecutivo, invece, spetta a Karen Gilchrist.

Chi è Ahsoka Personaggio noto dell’universo Star Wars, Ahsoka Tano è comparsa per la prima volta nel film Star Wars: The Clone Wars (2008). Di razza togruta, Ahsoka è stata assegnata ad Anakin Skywalker, con cui ha portato avanti diverse missioni: la ricerca del figlio di Jabba the Hutt, la guerra dei cloni è molto altro ancora. Poi, a causa di un complotto, ha abbandonato l’ordine degli Jedi ed è riapparsa dopo anni sotto lo pseudonimo di "Fulcrum". leggi anche The Mandalorian, a Milano si celebra il debutto della terza stagione